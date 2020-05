Maroc/Covid-19: Plus de 900.000 salariés en arrêt de travail en avril

Au Maroc, plus de 900.000 salariés exerçant dans plus de 134.000 entreprises touchées par les répercussions du coronavirus (Covid-19) ont été déclarés en arrêt de travail temporaire au titre du mois d’avril, a annoncé lundi à Rabat, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Il a rappelé que pour le mois de mars, 131.955 entreprises sur un total de 216.000 entreprises affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale, ont déclaré être impactées par les effets du Covid-19, soit environ 61% de l’ensemble des entreprises inscrites.

En parallèle, le nombre des employés déclarés en arrêt de travail a atteint 808.199, sur un total de 2,6 millions de salariés, soit un employé sur trois, a fait savoir le ministre, rappelant que son département a entrepris une série de mesures pour faire face à la situation socio-économique des entreprises touchées par la crise et celles susceptibles d’être affectées.

Selon une publication récente du think-tank marocain Policy Center for the New South (PCNS), intitulée «La stratégie du Maroc face au Covid-19», l’impact de la pandémie a été tel qu’un tiers des salariés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont été déclarés en arrêt d’activité.

Or, en perdant leur emploi, les ménages du secteur formel perdent également leur principale source de revenus et rationnent leur demande en biens et services, signale le document. Pour répondre à cette situation, les autorités ont puisé dans les ressources du Fonds Covid-19 pour indemniser les ménages du secteur formel, faisant face à des difficultés.

Ainsi, au niveau de la réponse sanitaire, le Maroc a lancé des actions très rapidement pour minimiser la portée de la chaîne de contamination de l’épidémie à coronavirus, à travers notamment le verrouillage des frontières, l’interdiction des rassemblements, la fermeture des écoles dans le cadre du confinement de l’Etat d’urgence en vigueur dans le Royaume.