Accord commercial Chine-USA : Les négociations continuent malgré le Covid-19

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, la Chine et les Etats-Unis ont poursuivi tout au long de la dernière semaine, leurs discussions en vue de mettre en œuvre leur accord commercial, a révélé le ministère chinois du Commerce.

Selon Pékin, les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce se sont entretenus par téléphone cette semaine.

A l’issue de la discussion, les deux parties se sont engagées « à renforcer leur coopération en matière macroéconomique et de santé publique et à tout faire pour créer une atmosphère favorable à la mise en œuvre de leur accord économique et commercial préliminaire, en vue de parvenir à des résultats positifs », indique un communiqué de Pékin.

Cette annonce intervient alors que la pandémie de Covid-19, partie de la ville chinoise de Wuhan, continue d’exacerber les tensions entre les deux super-géants.

Ces derniers jours, Pékin et Washington se sont livrés à un jeu de ping-pong au sujet de l’origine du virus et de la gestion de la crise sanitaire. Donald Trump a même évoqué la possibilité d’instaurer de nouvelles taxes pour « punir » la Chine faisant d’ailleurs planer une menace d’ampleur sur la poursuite de cet accord commercial.

Il est important de noter que le nouvel accord commercial Chine-USA est intervenu après presque deux années de guerre commerciale à coups de taxes douanières punitives entre les deux puissances mondiales.

Selon la 1ère phase de la convention signée en janvier dernier, la Chine devra augmenter de 200 milliards de dollars sur 2 ans ses achats de produits américains en échange de l’arrêt de toute nouvelle hausse de droits de douane de la part de l’administration américaine.