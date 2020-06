Le monde se prépare à une grande réinitialisation

« Grande Réinitialisation », c’est autour de ce thème que se tiendra la 51ème conférenceannuelle du Forum économique mondial (WEF) de Davos, prévue pour le mois de janvier 2021. Le prochain Forum de Davos s’annonce dans une configuration inédite, qui sera marqué par des rencontres présentielles mais aussi virtuelles.

«Grande Réinitialisation est nécessaire pour construire un nouveau contrat social qui honore la dignité de chaque être humain», a soutenu Klaus Schwab, Président exécutif du WEF. Il a fait noter que «la crise sanitaire mondiale a mis à nu la non-durabilité de notre ancien système en termes de cohésion sociale, d’absence d’égalité des chances et d’inclusion». Suite à ce constat, le Forum de Davos propose d’intégrer dans un nouveau contrat social la responsabilité intergénérationnelle pour s’assurer que le monde d’aujourd’hui est à la hauteur des attentes des jeunes.

Schwab a souligné que cette crise engendrée par la Covid-19 a accéléré la transition vers l’ère de la quatrième révolution industrielle. «Nous devons nous assurer que les nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l’homme et servent la société dans son ensemble, en offrant à chacun un accès équitable», a-t-il déclaré.

«La Grande Réinitialisation est la confirmation que nous devons considérer cette tragédie humaine (pandémie de Covid-19, Ndlr) comme un signal d’alarme», a commenté le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, suite à l’annonce du thème. «Nous devons construire des économies et des sociétés plus égales, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résistantes face aux pandémies, au changement climatique et aux nombreux autres défis auxquels nous sommes confrontés au niveau global», a-t-il ajouté.

Selon WEF, les bases d’une relance efficace seraient donc d’abord une coopération mondiale intelligente, structuré pour relever les défis des deux prochaines générations.