Algérie : Le déconfinement démarre le 07 juin

Le département du premier ministre algérien a annoncé ce jeudi 04 juin, la mise en place d’un plan de déconfinement en deux phases, dont la première débutera le 7 juin et la seconde le 14 juin prochain.

«Le déconfinement se fera d’une manière progressive et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire du pays», indique la primature dans un communiqué.

La première phase concerne la reprise des activités du secteur du BTPH y compris les activités de sous-traitance ainsi que les bureaux d’études d’architecture, d’urbanisme et de génie civil et la seconde phase touchera certaines activités de transport par taxi ainsi que la restauration et les débits de boissons, ajoute la même source.

A cette deuxième catégorie d’activités devront s’ajouter d’autres, qui seront identifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du comportement des usagers.

L’annonce de la levée du confinement est assortie de la mise en place de certaines mesures sanitaires qui accompagneront la reprise des activités commerciales, jusque-là suspendues pour contenir la pandémie de Covid-19.

Il s’agit de l’obligation du port du masque, de l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, de l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, du nettoyage et de la désinfection quotidienne des locaux, de la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banque, de la mise à la disposition des usagers et des clients de solution hydro-alcoolique et de la mise en place des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel médical usagés.

Il est également demandé aux commerçant d’organiser les accès et les files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes au même lieu.

La mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients, fait partie des exigences.