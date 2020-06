Réouverture progressive des frontières de l’Union européenne dès le 1er juillet

La Commission européenne propose une levée «progressive et partielle » des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l’Union européenne (UE) à partir du 1er juillet, a annoncé ce mercredi, le vice-président de cette commission, Josep Borrell.

Il s’agira «de lever les restrictions avec certains pays tiers en prenant en compte un certain nombre de principes et de critères et en se basant sur une approche commune entre les Etats membres», a déclaré Borrell.

Cette proposition de la commission européenne fait suite à la décision des ministres de l’Intérieur des 27, qui se sont entendus sur une réouverture progressive aux voyageurs venant de pays extérieurs à l’espace Schengen et à l’UE.

Le vice-président a expliqué que l’exécutif européen ne peut qu’émettre un avis et la décision finale appartient à chaque Etat membre. En ce qui concerne les frontières internes de l’Union, «plusieurs Etats membres sont en pleine procédure pour lever les contrôles», a ajouté Borrell, précisant que la Commission considère que ces procédures devront être finalisées au cours de ce mois de juin.

L’interdiction des voyages non essentiels vers l’UE, en vigueur actuellement jusqu’au 15 juin, a été mise en place le 17 mars de façon consensuelle entre les Etats membres et la Commission européenne pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.