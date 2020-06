Maroc : Près de six tonnes de cannabis saisies au Sahara occidental

La police marocaine a annoncé avoir saisi samedi dernier quelque 5,8 tonnes de résine de cannabis ainsi que des armes à feu au Sahara occidental, au sud du Royaume, lors d’une opération qui a permis également l’interpellation de quatorze présumés narcotrafiquants.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise dans un communiqué, que «les recherches et perquisitions menées dans une zone saharienne à environ 30 kilomètres de Laâyoune, ont permis la saisie d’une kalachnikov, de 66 balles, d’un fusil de chasse et de 114 cartouches, en plus de 216 plaquettes de drogues d’un poids total d’environ 5,8 tonnes».

La police a également interpellé «quatorze individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de psychotropes».

«Les opérations de perquisitions et de ratissage ont également permis de découvrir chez les suspects des armes blanches de différents calibres, une bombe de gaz lacrymogène, une paire de jumelles, deux téléphones satellitaires, un dispositif de géo-localisation, une fausse plaque d’immatriculation et trois véhicules 4×4, en plus de sommes d’argent en devises nationale et internationales soupçonnées de provenir du trafic international de drogues», a ajouté la DGSN.

Pour rappel, quelque 179 tonnes de cannabis ont été saisies en 2019 dans diverses régions du Royaume, selon un bilan officiel.