L’ONU proroge d’un an le mandat de la Minusma

Le mandat de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) a été prorogé d’un an par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit jusqu’au 30 juin 2021.

Le Conseil qui a noté les progrès dans le rétablissement de la souveraineté de l’Etat, tel qu’exigé dans l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, a révisé légèrement à la hausse le budget de la Mission, mais a gardé le même effectif des soldats.

La nouvelle résolution du Conseil de Sécurité devrait clarifier les nouvelles attentes de cet organe vis-à-vis de la Mission de paix au Mali.

Début juin, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait appelé les membres du Conseil de sécurité à continuer à soutenir le Mali face au terrorisme et à son instabilité politique et sécuritaire.

«Le succès de la lutte contre le terrorisme au Mali et dans la région du Sahel dépendra de la capacité de la communauté internationale de rester unie et de suivre une approche globale commune », avait-il expliqué lors d’une intervention par visioconférence à une réunion du Conseil, ajoutant que « les crises multiformes qui touchent le Mali et le Sahel continuent de faire payer un lourd tribut aux populations de la sous-région ».

Considérant « une situation de plus en plus difficile sur le plan de la sécurité », il avait estimé que « des moyens aériens additionnels sont de toute urgence nécessaires pour permettre à la Mission de continuer à assurer la bonne mise en œuvre de son mandat », et demandé ainsi aux Etats membres de l’ONU de soutenir le plan d’adaptation lorsqu’ils procéderont à l’examen des contributions et du budget de la Minusma.