Le Premier ministre tunisien considère que la guerre contre le terrorisme demeure une priorité absolue

Le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh a indiqué, dimanche dans un communiqué, que la guerre contre le terrorisme demeure une priorité absolue dans la politique gouvernementale de la Tunisie.

«La guerre contre le terrorisme est de longue haleine, elle se poursuit sans relâche et demeure une priorité absolue dans la politique de l’Etat », a déclaré le chef du gouvernement, qui s’exprimait devant de hauts cadres et officiers au siège de l’Unité spéciale de la Garde nationale (USGN) à Bir Bourguiba, dans le nord-est du pays, en présence du ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi et du commandant de la Garde nationale, Mohamed Ali Ben Khaled.

Après s’être «enquis de la promptitude de l’unité spéciale de lutte contre le terrorisme, ses conditions de travail, et les moyens logistiques et techniques mis à sa disposition», le chef du gouvernement a salué les efforts déployés dans la lutte antiterroriste à travers des opérations préventives et qualitatives menées dans diverses provinces du pays depuis 2011.

Soulignant le rôle de l’appareil sécuritaire dans la défense de la souveraineté du pays, il a appelé « à maintenir l’institution sécuritaire au plus haut degré de promptitude en toute circonstance et étape que traverse le pays » et à l’épargner « des tiraillements partisans et politiques ».

Quant à l’apport du gouvernement, il a promis une amélioration du cadre juridique et organisationnel de l’action de toutes les forces porteuses d’armes afin de renforcer leur capacité à gagner la guerre contre le terrorisme.