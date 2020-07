Afrique du nord : Un recul de croissance entre -2,3 et -0,8%

L’édition 2020 des Perspectives économiques en Afrique du Nord, publiée de mardi 14 juillet, par la Banque africaine de développement (BAD), met un accent particulier sur la santé, l’emploi et la croissance économique.

Le document indique que «la pandémie de Covid-19, qui figure parmi les plus grandes crises sanitaire, économique et sociale de ce début de 21ème siècle, frappe durement les pays nord-africains», avec des conséquences catastrophiques sur les trois domaines précités.

«L’important ralentissement, dû à l’interruption de l’activité dans plusieurs secteurs, a eu des incidences socio-économiques de grande ampleur», sur les pays de la région, écrit la BAD rappelant que face à cette crise inédite, les pays d’Afrique du Nord ont pris des mesures sanitaires et budgétaires pour endiguer la propagation du virus et protéger leurs populations.

En Afrique du Nord, l’accélération de la levée des restrictions accentue l’incertitude et laisse place à une reprise selon deux scénarii distincts, estime la banque panafricain. Le premier scénario, dit de référence, table sur une sortie de crise à partir de ce mois de juillet. Dans ce cas de figure, la croissance régionale perdrait 5,2 points de pourcentage, ce qui détériorerait la croissance à -0,8%. Le second, plus pessimiste, voit persister la pandémie jusqu’en décembre 2020. Ainsi, le recul se situerait à -6,7 points de pourcentage, générant une récession de -2,3 %.

Selon les prévisions de la BAD, 2021 va marquer la reprise économique avec une croissance nord-africaine de 3,3% dans le scénario de référence et de 3% dans le scénario pessimiste. Le rapport fait remarquer que l’Afrique du Nord était, en 2019, pour la seconde année consécutive, la deuxième région la plus performante sur le continent, avec une croissance de 3,7 %.

Il ressort de ces Perspectives que les secteurs des services, du tourisme et de l’industrie, plus forts contributeurs à la croissance régionale, ont été fortement touchés par les nombreuses mesures de restriction, prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.