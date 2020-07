L’Algérie met en place une Commission de sauvegarde contre la Covid-19

Le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, recevra ce samedi 18 juillet à Alger, les partenaires sociaux et les opérateurs économiques du pays pour échanger sur les dispositions à prendre pour redresser une économie « anéantie » par la pandémie du coronavirus sur le plan socio-économique.

Au cours de cette rencontre, à laquelle prendraient part plusieurs membres du gouvernement, il sera procédé à la mise en place d’une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus, et faire des propositions pour l’après Covid-19, a indiqué ce jeudi, un communiqué des services du Premier ministre.

Le communiqué rappelle que «lors du Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, le Président de la République a instruit le Premier ministre à mettre en place et de présider une commission de sauvegarde qui aura pour objectif d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur l’économie nationale et qui regroupera les partenaires sociaux et les opérateurs économiques».

Ce jeudi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar a fait état de 585 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 315 guérisons et 12 décès recensés au cours des dernières 24 heures en Algérie.