L’économie nigériane dans l’impasse

Pour le dixième mois consécutif, l’inflation au Nigeria a enregistré une nouvelle hausse, portant un coup dur à la résilience du pays dans les mois à venir, surtout dans un contexte de crise socio-économique due à la pandémie du coronavirus.

L’inflation annuelle au Nigeria a augmenté pour un dixième mois consécutif en juin, a fait savoir le Bureau national des statistiques du Nigeria.

D’après le rapport sur la conjoncture économique publié par ce dernier en fin de semaine, l’inflation a atteint 12,56% en juin contre 12,4% en mai.

Cette augmentation, explique le Bureau des statistiques, est causée notamment par la hausse des prix des produits alimentaires et des soins de santé suite notamment à des perturbations dans la chaîne de distribution et logistique.

Un indice distinct pour les produits alimentaires qui représentent la majeure partie du panier de l’inflation, montre une augmentation des prix de 15,18% en juin contre 15,04% en mai.

La banque centrale du Nigeria devrait se réunir cette semaine pour réviser éventuellement son taux directeur, déjà abaissé en mai dernier de 13,5% à 12,56%, son plus bas niveau depuis 2015. Notons que l’Indice des prix à la consommation (IPC) qui mesure l’inflation a augmenté de 12,56%, en glissement annuel, en juin 2020. C’est 0,16 point de plus que le taux enregistré en mai 2020, qui était de 12,40%.

Le Nigeria compte plus de 37.000 cas confirmés de coronavirus et 801 décès. La plupart des cas ont été enregistrés dans les zones urbaines, où le plus fort de l’augmentation des prix se fait sentir, en particulier pour les médicaments et les produits alimentaires importés.