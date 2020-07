Reprise totale du trafic ferroviaire Abidjan-Ouagadougou

La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a annoncé, dans un communiqué, la reprise totale des circulations ferroviaires, le lundi 27 juillet, sur l’ensemble du réseau, d’Abidjan à Ouagadougou.

La Direction de la Communication et des Relations extérieures qui a signé le texte, rappelle que « de fortes pluies avaient dégradé le remblai du PK 706+900 à Bérégadougou, aux environs de Banfora, Burkina Faso, le 20 juillet 2020 ».

Et d’ajouter, « compte tenu du temps nécessaire au rééquilibrage des circulations ferroviaires et au repositionnement des moyens de traction, suite à cette interruption du trafic, SITARAIL déploie tous ses efforts pour revenir le plus rapidement possible à une situation normale ». Dans ce cadre, l’entreprise a sollicité « l’indulgence de son aimable clientèle pendant les prochains jours ».

SITARAIL, basée à Abidjan, est une filiale de Bolloré Railways. Elle est concessionnaire du chemin de fer entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso depuis 1994. La société investit dans la modernisation des infrastructures ferroviaires et le matériel roulant.