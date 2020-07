Tanzanie : le club de football Young Africans SC remercie son entraîneur belge pour des propos racistes

Le club de football tanzanien, Young Africans SC, a fait part, lundi 27 juillet dans un communiqué, de la destitution immédiate de son entraîneur belge, Luc Eymael, qui se serait permis de comparer ses propres supporters à des « singes ou des chiens » après un match nul la semaine dernière.

Cinq jours plus tôt, Eymael avait dit, au micro d’un journaliste local, que « je ne me sens pas bien dans votre pays. Vous êtes des personnes mal éduquées. Je suis dégoûté, je n’ai pas de maison, pas de WIFI, pas de télé par satellite. Ces fans ne connaissent rien du football. Quand ils crient on dirait des singes et des chiens ».

Propos intolérables pour le prestigieux club de football qui a pris la décision de se séparer de son coach de 60 ans. « Nous avons été attristés par les remarques injustes et racistes de Luc Eymael et nous avons décidé son limogeage effectif au 27 juillet 2020 », indique le communiqué.

« Le management s’excuse auprès de la Fédération tanzanienne de football, de ses membres, des fans et des citoyens en général pour ces remarques. Notre équipe croit au respect, à la dignité, et s’oppose à toute forme de racisme », poursuit le texte.

L’entraineur qui se défend de ne pas être « un raciste, loin de là », s’est confié au quotidien belge, « La Dernière Heure », pour expliquer le contexte dans lequel étaient sortis ses propos, sous l’effet de la colère. « Je me suis rapidement excusé sur les réseaux sociaux », a-t-il assuré aussi. Il a par ailleurs déploré le fait qu’il n’a pas été avisé au préalable de son limogeage. « Je n’ai reçu ni un e-mail ni un coup de téléphone », selon ses propos.

Luc Eymael a déjà travaillé dans plusieurs pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, l’Algérie, le Kenya, le Rwanda, la Tunisie, le Soudan, ou encore l’Afrique du Sud. Sa carrière pourrait bien connaître un coup dur, d’autant plus que la Fédération tanzanienne prévoit aussi de signaler ses propos à la FIFA, dans l’espoir que l’instance dirigeante du foot mondial prenne également des sanctions à son encontre.