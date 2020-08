La BAD prévoit 1,2% de croissance pour l’Afrique de l’Est en  2020

La Banque africaine de développement (BAD) prévoit dans ses “Perspectives économiques régionales 2020”, une croissance de 1,2% pour l’Afrique de l’Est, en 2020, soit moins 4% par rapport aux prévisions d’avant Covid-19.

Cette région demeure ainsi la plus dynamique du continent, malgré les perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

Dans son analyse la BAD relève que les chocs induits par la Covid-19 et une invasion de criquets en Afrique, ont contribué à des pertes d’emplois et à des besoins humanitaires accrus, qui aggraveront la pauvreté et les inégalités de revenus.

Dans la perspective la plus pessimiste, celle où la pandémie persisterait jusqu’à la fin de 2020, la Banque prévoit une croissance de 0,2 % en 2020 pour l’Afrique orientale contre -1,7% pour l’Afrique et -3,4% pour le monde.

«Cependant, cette croissance devrait rebondir en 2021, à 3,7 %, si le virus est sous contrôle d’ici au troisième trimestre de cette année», fait savoir la banque panafricaine.

Les «Perspectives économiques régionales de l’Afrique de l’Est 2020» montrent que la pandémie de Covid-19 affectera à plusieurs niveaux les économies de la région.

Elles indexent la chute des cours des matières premières et des échanges commerciaux et les restrictions sur les déplacements avec un impact négatif important sur le secteur du tourisme.

«L’affaiblissement des flux financiers a affecté le solde budgétaire et celui des paiements courants de la région, tandis que les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ont pénalisé la production et la distribution des biens alimentaires», note le rapport de la BAD.