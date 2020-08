Covid-19: plus de 500.000 cas de nouveaux recensés en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par le nouveau coronavirus, a officiellement recensé plus de 500.000 cas de la Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé.

«Aujourd’hui, l’Afrique du Sud a dépassé la barre du demi-million de personnes contaminées, avec un total de 503.290 cas confirmés de Covid-19», a déclaré samedi dernier le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, dans son communiqué quotidien.

Plus d’un tiers des cas ont été recensés dans la province du Gauteng, où se trouvent Johannesburg et Pretoria, les capitales économique et administrative du pays.

Dans un communiqué, le président Cyril Ramaphosa s’est néanmoins félicité du faible taux de létalité du virus dans le pays. «Si l’Afrique du Sud est le cinquième pays en nombre de cas, nous n’arrivons qu’en 36e position en nombre de morts proportionnellement à la population», a-t-il assuré. Le taux de mortalité est faible, aux alentours de 1,6 %, selon le ministère de la Santé.

L’Afrique du sud a imposé fin mars l’un des confinements les plus stricts au monde, avant de l’assouplir. Devant l’explosion des contaminations, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture des écoles publiques pendant quatre semaines à compter du lundi 27 juillet.

L’Afrique du Sud à elle seule, a enregistré plus de la moitié des cas de nouveau coronavirus sur le continent africain. Le nombre officiel de décès a dépassé les 8.150. Entre 40.000 et 50.000 personnes pourraient mourir du Covid-19 d’ici la fin de l’année dans le pays, selon des projections officielles.

La pandémie de Covid-19, qui a dans un premier temps progressé moins vite en Afrique que dans d’autres régions du monde, s’accélère désormais sur le continent.

Si les chiffres sur l’ensemble du continent restent encore faibles, comparés à l’Europe ou les États-Unis, le directeur des situations d’urgences sanitaires à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, s’est récemment dit «préoccupé par l’accélération» de l’épidémie en Afrique, où les systèmes de santé publics sont défaillants. La pandémie de Covid-19 sera «très longue», a mis en garde l’OMS.