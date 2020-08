Huit personnes dont six français tués au Niger par des hommes armés

Deux Nigériens dont un guide touristique et six touristes français, qui effectuaient une excursion à Kouré, une zone située dans le sud-ouest du Niger, ont été tués dimanche 9 août par balles et à l’arme blanche par des assaillants non identifiés, qui seraient arrivés à moto à travers la brousse.

Plusieurs des victimes françaises étaient des salariés de l’ONG Acted, a indiqué, à l’Agence France-Presse, Joseph Breham, avocat de l’ONG qui est active au Niger depuis une dizaine d’années, notamment dans la zone de Tillabéri.

Le véhicule, un 4 x 4 enregistré au nom d’Acted, a été retrouvé brûlé. L’armée nigérienne et des avions de chasse français venus en appui sont déjà présents sur les lieux.

Dans un communiqué de la présidence française, Emmanuel Macron a dénoncé une « attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires » et a promis que « tous les moyens » seront mis en œuvre pour « élucider » les circonstances de cet « attentat ». Il a exprimé « ses condoléances et le soutien de la nation française aux familles et proches des victimes ».

Un conseil de défense se tiendra mardi matin en France « sous l’autorité du président de la République et sur la base des informations qui seront transmises par les autorités nigériennes et françaises ».

Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a condamné sur Twitter « l’attaque terroriste, lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré ». Il a adressé ses condoléances « aux familles des victimes nigériennes et françaises » ainsi qu’au président Macron dont l’engagement aux côtés du Niger dans la lutte contre le terrorisme « est sans faille ».