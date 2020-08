CEMAC : Le free Roaming dès le 1er janvier 2021

Le Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) vient d’adopter « le règlement communautaire portant mise en place du free Roaming » dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Avec l’adoption de ce règlement les frais relatifs au Roaming seront supprimés entre le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la Guinée Equatoriale et la Centrafrique.

«Le Conseil se félicite de cette décision, qui participe de la densification de l’intégration des peuples au sein de la CEMAC, en ce qu’elle vise à faciliter la mobilité des populations à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC), en réduisant les coûts de communication», indique le communiqué qui a sanctionné la 35ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEAC, entérinant la date du 1er janvier 2021.

Concrètement, à partir de cette date, les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile des pays de cet espace communautaire auront accès aux services mobiles (appels, SMS, internet) sans frais supplémentaires, en utilisant leurs numéros habituels.

Mais en attendant cette échéance, un Camerounais en mode itinérance au Gabon, par exemple, devra pour la réception d’un appel téléphonique d’une minute, débourser des frais de Roaming allant parfois jusqu’à 5.000 FCFA.

Cette règlementation communautaire portant sur la gratuité du Roaming entre les 6 Etats membres de la CEMAC avait déjà été adoptée le 28 février 2020 à Douala, au Cameroun, au cours d’une réunion des ministres en charge des Télécoms dans la zone.