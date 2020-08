Covid-19 : Le Maroc décide de participer aux essais multicentriques

Le Maroc qui affole les 50.000 cas positifs au Covid-19, a décidé de participer aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin suffisante dans des délais opportuns, a annonce lundi à Rabat, le ministre marocain de la santé, Khalid Ait Taleb.

« Le Royaume, à l’instar de ce qui se passe à l’international, va participer avec certains pays aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 du moment qu’il dispose de l’arsenal réglementaire et juridique lui permettant de se positionner pour obtenir la quantité de vaccin suffisante pour les citoyens dans les délais opportuns et garantir une autosuffisance par rapport à la production du vaccin », a déclaré le Ministre Ait Taleb, précisant que le Maroc a contracté des partenariats et des accords de coopération avec plusieurs pays afin d’obtenir le vaccin anti-covid-19.

Évoquant l’incertitude de la situation épidémiologique à l’échelle internationale, le ministre a estimé que « la solution aujourd’hui qui semblerait porter le brin d’espoir c’est de trouver un vaccin afin que la vie reprenne son cours normal ».

En attendant le vaccin, le ministre a appelé les Marocains à redoubler de vigilance et à faire preuve de responsabilité et de solidarité, les incitant à se conformer aux mesures sanitaires préventives entre autres le port de masque de protection et la distanciation physique.

Notons qu’à la date du 17 août 2020, le Maroc a recensé 43.558 cas déclarés de Covid-19, avec 1.069 contaminations supplémentaires et 23 décès (681 morts au total) durant les dernières 24 heures.

Le nombre de guérisons a atteint à ce jour 29.941 avec 597 cas recensé au cours des dernières 24 heures, soit un taux de rémission d’environ 69%, a annoncé, ce lundi, Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la santé.