Ouganda : L’opposant Besigye ne sera pas candidat à la présidentielle 2021

L’opposant ougandais, Kizza Besigye, 64 ans, a annoncé ce mercredi à Kampala, au siège de son parti, le Forum pour le changement démocratique (FDC), qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle prévue au début de 2021.

« J’ai pris la décision de ne pas participer aux prochaines élections en tant que candidat à la présidence, mais cela ne signifie pas que je renonce à la lutte contre la dictature», a-t-il déclaré devant les membres influents de son parti, des militants et des journalistes.

«Nous en avons longuement discuté avec mes collègues afin que quelqu’un conduise le plan A et qu’ils me laissent le plan B. N’imaginez jamais que je pourrais quitter la lutte », a précisé Besigye qui a déjà essuyé quatre défaites face au président Yoweri Museveni.

Son désistement permettra d’assister probablement à un duel entre Museveni et le député Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine, 38 ans. Très populaire au sein de la jeunesse, Bobi Wine a fondé récemment son parti, la Plateforme de l’unité nationale (NUP), pour se lancer dans la course présidentielle et tenter de déloger le président sortant qui est aux commandes de l’Ouganda depuis 1986, et compte briguer un sixième mandat. Le parti au pouvoir l’a désigné pour défendre ses couleurs « au vu de son immense contribution pour le pays et pour l’Afrique ».

La Constitution a été modifiée à deux reprises en faveur du président Museveni. En 2019, la limite d’âge pour briguer la présidence a été supprimée, permettant à Museveni 75 ans, d’être encore candidat à sa propre succession l’année prochaine.

Le chanteur populaire et député Bobi Wine a appelé à une alliance de l’opposition pour pouvoir remporter le scrutin.