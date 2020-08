Le Maroc fait de la généralisation de la couverture sociale un chantier prioritaire pour 2021

Le Chef du gouvernement marocain, Saad Dine El Otmani a annoncé jeudi, dans une circulaire relative à l’élaboration du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2021, que la mise en œuvre rapide du chantier de la généralisation de la couverture sociale dans le Royaume, constitue une priorité du programme d’action de l’exécutif en 2021.

« Le gouvernement veillera à la mise en œuvre rapide de la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains qui est un chantier annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans le discours du Trône. Ce chantier permettra de généraliser l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales, avant de l’étendre aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi», précise la circulaire.

Ce plan de couverture sociale qui sera déployé en deux phases sur cinq ans, prévoit dans une première étape de 2021 à 2023, la généralisation de l’AMO et des prestations familiales, et dans une seconde étape de 2024 à 2025, la généralisation de la retraite et de l’indemnité de chômage.

Dans ce cadre, le gouvernement prévoit, en conformité avec les instructions royales, l’ouverture d’un dialogue constructif avec les professionnels concernés et les partenaires économiques et sociaux pour une vision globale opérationnelle comprenant le calendrier, le cadre juridique et les options de financement.