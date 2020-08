Libye: Stephanie Williams souligne le soutien du Maroc et du Roi Mohammed VI aux efforts de l’ONU

Stephanie Williams, la Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par intérim, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, était jeudi à Rabat où elle a insisté sur le soutien inébranlable et continu du Maroc et du Roi Mohammed VI aux efforts des Nations Unies en Libye.

“Les Libyens sont très heureux de me savoir au Maroc car ils sont conscients que le Royaume a une histoire formidable dans le soutien des processus onusiens”, a souligné la responsable onusienne dans une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le rôle du Maroc est d’autant plus important qu’il est le berceau de l’accord politique de Skhirat de 2015, a relevé Stephanie Williams, ajoutant que “la déclaration du président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Sarraj, et du président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh appelant à un cessez-le-feu et à un retour au processus politique était une déclaration très courageuse que nous devons accompagner”.

“Depuis trop longtemps, la Libye a été une histoire internationale, nous avons désormais l’opportunité d’en faire une histoire libyenne”, a estimé la Représentante onusienne.

“Je suis très reconnaissante pour les consultations que j’ai eues avec M. Bourita et je suis confiante quant à la possibilité de travailler ensemble pour construire ce dialogue inclusif et cette histoire libyenne”, a souligné Stephanie Williams.