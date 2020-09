Le Ghana reprend ses vols internationaux ce mardi 1er septembre

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo a confirmé dimanche à Accra, la réouverture des frontières aériennes du Ghana à partir du 1er septembre, précisant néanmoins que les frontières terrestres et maritimes restent fermées pour l’heure.

«Ravi d’annoncer que l’aéroport international de Kotoka (KIA) reprendra ses opérations à partir du 1er septembre », a-t-il déclaré au cours d’un discours à la Nation.

C’est après une suspension d’environ cinq mois que ce géant de l’Afrique de l’Ouest va reprendre ses vols internationaux dans le cadre de la levée progressive des mesures restrictives instaurées pour lutter contre la propagation du coronavirus.

A l’instar d’autres pays, le Ghana accompagne la reprise des vols par des mesures strictes pour assurer la sécurité sanitaire non seulement du personnel de l’aéroport et des compagnies aériennes, mais aussi celle des passagers.

Les passagers se rendant au Ghana seront tenus de fournir à leur arrivée le résultat du test PCR produit dans les 72 heures maximum avant leur départ, a fait savoir le chef de l’Etat, précisant qu’un autre test sera effectué sur place à l’aéroport international de Kotoka, moyennant une redevance à la charge du passager, dont le résultat sera disponible dans les 30 minutes. Mais les enfants de moins de cinq ans ne seront pas soumis à un test de dépistage de Covid-19.

Il y a une semaine, le Service de Santé du Ghana (GHS) avait déjà publié des directives portant sur la réouverture de l’aéroport et recommandées à la direction de KIA. Elles concernent entre autres, le port de masque obligatoire pour tous les passagers et pour le personnel, la prise de température régulière à l’arrivée et au départ et la distanciation sociale dans les espaces de l’aéroport.