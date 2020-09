 Découverte d’une épidémie du chikungunya à l’est du Tchad

Les autorités médicales du Tchad ont révélé l’apparition au début du mois d’août, d’une épidémie à virus Chikungunya à Abéché, dans la province du Ouaddaï à l’Est du pays, où plus de 9000 personnes ont été déjà infectées par le virus.

Une réunion ministérielle tenue hier lundi sous la direction du Secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé payimi Deubet, a défini les contours de la riposte contre l’épidémie.

Les mesures prises consistent, entre autres, à renforcer la lutte anti-vectorielle sur place à Abéché, à doter les services municipaux et les services de santé de matériels de désinfection et des médicaments, en vue d’éradiquer l’épidémie et d’empêcher sa propagation dans le reste du pays. Un plan de contingence national serait par ailleurs en cours de validation.

« Il n’y a aucune raison de s’alarmer, la situation est sous contrôle », a assuré le ministre de la Santé et de la solidarité, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, qui s’était rendu sur le terrain le vendredi 28 août et qui a fait un état des lieux pendant la réunion. A en croire ses propos, 9027 cas au total seraient recensés à l’Est du pays et zéro décès.

Cette infection virale, présente dans le monde et en Afrique en particulier, est transmise à l’homme par une piqûre des moustiques.