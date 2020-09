Sénégal/Inondations : Macky Sall annonce une aide d’urgence de plus de 15 millions d’euros

Dix milliards de FCFA, soit plus de 15 millions d’euros, tel est le budget d’urgence annoncé mardi par le président sénégalais, Macky Sall, pour faire face aux inondations provoquées par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays, faisant au moins six morts et d’importants dégâts matériels.

« J’ai décidé de mettre en place un budget de 10 milliards de francs CFA, dont 3 milliards serviront directement d’appui aux populations sinistrées et 7 autres milliards serviront à accompagner les services de sapeurs-pompiers, de l’ONAS (Office national de l’assainissement du Sénégal) et de l’achat de matériel supplémentaire », a déclaré le Chef de l’Etat à l’issue d’une réunion de crise avec les ministres concernés.

« Nous aurons noté que partout où l’investissement a été fait avec des ouvrages structurants, quelque soient les quantités d’eau tombée, cette eau a pu être évacuée », a relevé Macky Sall.

Par ailleurs, le président a fait remarquer que le monde se trouve « dans le cadre du dérèglement climatique qui est un phénomène mondial qui fait qu’on aura des situations de plus en plus difficiles» à gérer.

Pour lui, deux maitres mots devraient guider désormais les populations. Il s’agit de l’«adaptation» qui implique un changement de comportement à travers entre autres, l’arrêt des constructions anarchiques et l’«atténuation» relative aux réponses données par le gouvernement pour soutenir les populations dans le besoin.

Le Sénégal a fait face, les 5 et 6 septembre derniers, à des pluies diluviennes, provoquant inondations et destructions des infrastructures et habitations.

«Il s’agit d’une pluviométrie exceptionnelle. Nous avons enregistré 124 millimètres de pluie. C’est le cumul de pluies que nous avons pendant toute la saison des pluies de juillet à septembre », avait alors expliqué le ministre sénégalais de l’Eau, Serigne Mbaye Thiam.

Mais les populations et des responsables de l’opposition n’ont pas manqué de critiquer la gestion de ces inondations devenues un phénomène récurrent à chaque saison des pluies.