Covid-19 : Chute prévue du PIB de l’Afrique du Sud de 8,2% en 2020

La Banque centrale d’Afrique du Sud a prévu jeudi, une chute du PIB de 8,2% en 2020, à cause de la pandémie de la Covid-19, alors que l’OCDE table sur une contraction de 11% de l’économie sud-africaine.

Lors d’une allocution télévisée, le gouverneur de la Banque centrale, Lesetja Kganyago a déclaré que «la Banque prévoit désormais une diminution du PIB de 8,2% en 2020», contre une précédente prévision de -7,3%.

L’estimation de la Banque centrale reste plus optimiste que celle de l’OCDE, qui a prédit mercredi un plongeon de 11,5% du PIB. Dans ses perspectives économiques mondiales publiées en juin, le Fonds monétaire international (FMI) anticipait lui un recul de 8%.

Si le gouverneur Kganyago a averti que le retour de la production aux niveaux d’avant la pandémie prendrait «plusieurs années», la Banque centrale a néanmoins prédit une croissance de 3,9% en 2021 et de 2,6% en 2022. Mais le redémarrage pourrait prendre du temps, l’économie sud-africaine étant déjà en récession.

Le repli brutal de l’économie sud-africaine est lié au strict confinement imposé dans le pays à partir du 27 mars afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé mercredi que les frontières de l’Afrique du Sud rouvriraient le 1er octobre, avec des restrictions pour «certains pays» dont les taux d’infection au coronavirus demeurent «élevés».

Avec plus de 653.000 cas et 15.705 décès, l’Afrique du Sud est le pays le plus durement frappé par le Covid-19 dans tout le continent.