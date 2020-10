La Tunisie décrète de nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19

Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a annoncé samedi 3 octobre, l’entrée en vigueur d’une série de mesures pour les deux prochaines semaines, devant permettre de freiner la propagation de la Covid-19 dans le pays.

S’exprimant, à l’issue d’un Conseil de gouvernement qu’il a présidé sur la situation épidémiologique dans le pays, Mechichi a évoqué la mise en œuvre d’un régime de séance unique dans l’administration publique, de telle sorte de réduire les horaires de travail et les effectifs présents sur les lieux de travail, ainsi que d’éviter les encombrements dans les transports publics.

Obligation du port du masque de protection dans les espaces publics voire dans les espaces ouverts, l’interdiction des rassemblements de masse, l’instauration d’un couvre-feu dans les villes où une forte propagation de la Covid-19 est signalée, sont autant d’autres restrictions annoncées.

« Nous avons (…) donné les instructions pour mettre en œuvre et surveiller l’application à la lettre, du protocole sanitaire (…) tout espace violant les dispositifs dudit protocole sera automatiquement et immédiatement fermé », a averti le chef du gouvernement.

«Ces mesures, prises dans l’intérêt des Tunisiens, ne concernent pas les secteurs de l’éducation et celui de la recherche scientifique: les établissements scolaires et universitaires fonctionneront habituellement, mais dans le respect total et stricte du protocole de santé en vigueur », a précisé le Premier ministre.

Mechichi a souligné la nécessité d’«infléchir » la courbe des contaminations «qui est vraiment en train de monter, au risque d’être débordés».

Le dernier bilan de la Covid-19 en Tunisie fait état de 22.203 cas confirmés, dont 321 décès.