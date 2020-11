L’ambassade US à Niamey s’active pour la libération d’un Américain kidnappé

L’ambassade américaine au Niger travaille d’arrache-pied avec les autorités et les responsables de la sécurité nigériens pour la libération du ressortissant américain enlevé mardi à la frontière nigéro-nigériane.

Parallèlement, la mission diplomatique a lancé un appel à toute personne disposant d’informations susceptibles de faire avancer les investigations en cours. «L’ambassade demande à toute personne ayant des renseignements de la contacter », a indiqué son porte-parole.

Philip Walton, un père de famille âgé de 27 ans, a été enlevé par six hommes armés à Massalata, le village où il habitait depuis une année environ, situé près de Birni Nkonni, à 400 km à l’est de Niamey, non loin de la frontière avec le Nigeria.

« Six hommes, peut-être des Peuls, sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils Philip Walton. Ils cherchaient de l’argent dans la maison mais il n’y en avait pas assez. Il n’y avait que 20.000 francs CFA (30 euros). Suite à cela, ils sont partis avec lui », a témoigné son père, Bruce Walton qui lui-même vit depuis dix-sept ans, dans la petite ville de Birni Nkonni où il élève des chèvres et des vaches, et fabrique du fromage.

Selon la police de Birni Nkonni, le reste des membres de la famille du kidnappé, notamment son frère, son épouse et leur fille, ont été retrouvés sains et saufs, mais traumatisés. Les deux premiers avaient été ligotés par les assaillants.

Les autorités nigériennes estiment que la victime a été amenée au Nigeria. Si les kidnappeurs ne sont pas encore identifiés, certaines sources indiquent qu’ils auraient appelé Bruce Walton pour discuter du montant de la rançon.

Le Niger fait régulièrement face à des enlèvements et à des attaques jihadistes qui ont déjà fait des centaines de morts.