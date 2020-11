Le Maroc et le Liberia signent trois accords de coopération dans plusieurs domaines

Le Maroc et le Liberia ont signé, ce lundi 2 novembre à Rabat, la capitale marocaine, trois accords de coopération touchant les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, de l’agriculture, ainsi que de la santé.

Ces accords ont été paraphés par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et son homologue libérien, Dee-Maxwell Saah Kemayah, qui effectue une visite de travail dans le Royaume.

Ils s’ajoutent aux neuf autres accords de coopération signés en mars 2019, lors de la 2è session de la Commission mixte Maroc-Libéria.

Lors d’un point de presse à l’issue de leur entretien, Nasser Bourita a salué les relations liant les deux pays, qui ne cessent de connaître des évolutions positives et s’est félicité de l’ouverture d’un consulat libérien à Dakhla en mars dernier comme signe de ces bons rapports.

Le ministre marocain des Affaires étrangères a également salué la position « positive et constructive » du Liberia vis-à-vis de la question du Sahara marocain.

Monrovia a activement soutenu la légalité internationale et les droits légitimes du Royaume du Maroc sur cette partie de son territoire, en particulier au niveau des Nations Unies, a rappelé Bourita.

Des propos confirmés par Dee-Maxwell Saah Kemayah qui a déclaré qu’«en tant que pays, nous souhaitons réaffirmer à Sa Majesté le Roi et au gouvernement et au peuple marocains, que le Liberia maintient sa position constante soutenant l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc».

«La politique étrangère du Liberia est fondée sur le principe de la préservation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, et c’est pour cette raison que le Liberia n’hésite pas à soutenir le Maroc dans la défense de sa cause nationale », a insisté le chef de la diplomatie libérienne qui a réservé sa première visite à l’étranger, depuis sa nomination, au Maroc. Une mission marocaine devrait se rendre prochainement à Monrovia.