L’Espagne condamne le vandalisme commis par des éléments pro- polisario dans le consulat du Maroc à Valence

Le gouvernement espagnol a fermement condamné les actes de vandalisme, commis dimanche par des éléments du polisario devant le Consulat général du Maroc à Valence, les qualifiant de forfaiture «portant atteinte à l’inviolabilité, l’intégrité et la dignité du siège consulaire».

Ces éléments du mouvement séparatiste avaient accédé au bâtiment du consulat du Maroc pour tenter d’y placer l’étendard de la “rasd”, la république fictive autoproclamée par le polisario avec le soutien de l’Algérie. Cette tentative « constitue une violation flagrante de la législation en vigueur», a indiqué le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération dans un communiqué.

Tout en affirmant que «l’Espagne condamne fermement toute action portant atteinte aux principes et aux valeurs des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963, dont elle est partie et ferme garante», Madrid assure que le gouvernement «continuera à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de l’intégrité et de l’inviolabilité des missions diplomatiques accréditées dans notre pays ».

Ces exactions commises par des nervis du polisario interviennent dans le sillage de l’opération menée, vendredi, par les Forces armées royales marocaines au poste-frontière de Guerguarat, sur la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. L’opération a permis de déloger des séparatistes qui bloquaient le passage et de rouvrir, samedi, le poste-frontière au trafic routier entre le Maroc, la Mauritanie et les pays d’Afrique de l’Ouest.