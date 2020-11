Covid-19 : L’Afrique franchit la barre de 2 millions de cas

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint la barre des 2 millions ce mercredi 18 novembre, l’Afrique du Sud étant toujours en tête avec plus de 750.000 cas et environ 2,7 % de taux de mortalité.

La région d’Afrique australe est la plus touchée par le virus, en nombre de cas positifs confirmés et de décès, suivie par l’Afrique du Nord.

Toutefois, le nombre de cas infectés dans le continent représente moins de 4 % des cas signalés dans le monde. Les experts évoquent plusieurs raisons qui expliquent le faible taux d’infections et de décès en Afrique par rapport à certains autres continents.

Outre un probable sous-dénombrement, dû au faible taux de dépistage, les spécialistes pointent du doigt la population qui est en majorité jeune et donc mieux résistante à la maladie, et le fait que l’Afrique a été frappée plus tard par le virus, donnant ainsi l’occasion aux autorités médicales de mieux se préparer.

Les expériences dans la lutte contre certaines maladies infectieuses mortelles (Ebola, choléra…) capitalisées par certains pays africains sont aussi sont un atout dans la riposte appropriée contre la Covid-19.

Au niveau mondial, les Etats-Unis battent toujours le record comme pays le plus touché et le plus endeuillé par l’épidémie avec plus de 250.000 décès sur plus de 11.613.000 cas confirmés.