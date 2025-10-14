Le bras de fer politique en cours depuis le 25 septembre 2025 entre le président malgache, Andry Rajoelina et ses contestataires a entamé une phase juridique ce mardi 14 octobre par la destitution de la Chambre basse du parlement.

Depuis son exil dans un pays tenu secret, Andry Rajoelina a annoncé ce mardi, par la voix de ses services, la dissolution de l’Assemblée Nationale (Chambre basse du Parlement bicaméral malgache) via un décret publié par la Présidence.

«Conformément aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, l’Assemblée Nationale est dissoute», informe ce décret dont la publication intervient alors que des parlementaires ont entrepris, ces dernières 48H, «de collecter des signatures pour convoquer une session extraordinaire en vue de destituer le Chef d’Etat malgache».

Au même moment une partie de l’armée malgache s’est ralliée au mouvement de la contestation populaire qui secoue le pays depuis le 25 septembre dernier et qui a force le président Rajoelina à fuir le pays vers une destination encore inconnue.