Le déficit commercial de la Tunisie a «augmenté de plus de trois milliards de dinars au cours des neuf premiers mois de l’année», ont révélé des chiffres publiés ce lundi 13 octobre par l’Institut national de la statistique (INS) de ce pays maghrébin.

L’augmentation du déficit commercial est induite principalement par le déficit enregistré dans les secteurs de l’énergie, des matières premières et semi-manufacturées, des biens d’équipement et des biens de consommation, détaille l’INS.

Cet Institut relève également que le déficit commercial de la Tunisie «a atteint près de 16,7 milliards de dinars (5,7 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, contre près de 13,5 milliards de dinars (4,6 milliards de dollars) au cours de la même période en 2024».

Dans la pratique quotidienne, ce déficit a entraîné une «baisse du taux de couverture des importations par les exportations, qui s’est établi à 73,5%, contre 77,5%» au cours de la même période l’année dernière, ajoute la même instance.

Les exportations tunisiennes de janvier à septembre 2025 ont atteint 46,4 milliards de dinars (15,8 milliards de dollars), tandis que les importations du pays au cours de la même période, avoisinaient la barre des 63,1 milliards de dinars (21,5 milliards de dollars), d’après les dernières statistiques de l’INS.