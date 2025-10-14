Le président français, Emmanuel Macron s’est exprimé ce lundi 13 octobre, sur la crise sociopolitique en cours à Madagascar, sans être explicite sur le rôle concret que l’Hexagone aurait joué dans ce qui apparaît comme une exfiltration d’Andry Rajoelina de la Grande Ile.

Selon des détails fournis hier lundi, en exclusivité par le confrère RFI, Andry Rajoelina qui jouit de la double nationalité française, a embarqué le dimanche 12 octobre «à bord d’un avion militaire français pour La Réunion,(Département français dans l’Océan indien), avant de partir vers une autre destination avec sa famille».

«Je ne confirme rien aujourd’hui», a quasiment botté en touche Emmanuel Macron, en s’exprimant brièvement la veille, sur ce sujet depuis la cité balnéaire de Charm el-Cheikh (Egypte) où se tenait le sommet sur le cessez-le-feu à Gaza. Il a néanmoins exprimé depuis l’Egypte, sa «grande préoccupation» face aux derniers développements de la situation à Madagascar.

Ex-vaste colonie française dans l’Océan indien, Madagascar dispose d’une économie innervée par plusieurs multinationales françaises ou encore de riches investisseurs très proches de Paris.