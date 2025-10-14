Le retour à la paix durable aux Proche et Moyen-Orient a été consolidé un peu plus ce lundi 13 octobre, à travers la signature à Charm el-Cheikh en Egypte, d’un «document de soutien» à l’accord de cessez-le-feu à Gaza conclu en présence d’une trentaine de dirigeants occidentaux et arabes et des quatre médiateurs impliqués dans la guerre Israël-Hamas, même si l’Etat hébreu et le Mouvement palestinien Hamas étaient absents lors de cette cérémonie de signature.

Cet important document diplomatique a été signé par le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ses homologues américain, Donald Trump, turc Recep Tayyip Erdogan et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Le Sommet spécial ayant été couronné par la signature dudit document, a été co-présidé par les Présidents égyptien et américain, et a connu la participation de dirigeants d’une vingtaine de pays et de diverses organisations régionales et internationales.

Le raïs égyptien Abdel Fattah al-Sissi a présenté la signature de document comme «une lueur d’espoir permettant de clore un chapitre douloureux de l’histoire humaine et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de paix et de stabilité au Moyen-Orient, et offrant un meilleur avenir aux peuples de la région épuisés par les conflits».

Le Président égyptien a réitéré à cette occasion, le soutien de son pays à la mise en œuvre du «Plan de cessez-le-feu à Gaza», soulignant que l’accord devait être «consolidé et appliqué dans toutes ses phases de mise en œuvre afin de parvenir à la solution à deux Etats».

Le «Plan de cessez-le-feu à Gaza» conclu le 9 octobre 2025 sous la médiation de l’Egypte, des Etats-Unis, du Qatar et de la Turquie, a mis fin à la guerre à Gaza en cours depuis le 07 octobre 2023.