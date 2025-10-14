Le premier duo de candidats à l’élection présidentielle au Bénin, a déposé officiellement son dossier de candidature pour l’élection présidentielle de 2026, ce lundi 13 octobre, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), a annoncé cette dernier sur sa page Facebook.

Il s’agit du ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, et de sa colistière, Mariam Chabi Talata, qui étaient accompagnés de nombreux cadres des partis de la majorité au pouvoir, ainsi que de plusieurs militants et sympathisants, venus leur témoigner leur soutien.

Les deux personnalités se sont réservées de faire des déclarations à la presse, à l’issue des formalités. Ce duo est le premier à s’être présenté à la CENA depuis l’ouverture de dépôts de dossiers le 10 octobre dernier.

D’après le chronogramme électoral, l’étude des dossiers par la CENA devrait démarrer ce mercredi 15 octobre.