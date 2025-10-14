Alors que les Camerounais attendent les résultats officiels de l’élection présidentielle du dimanche 12 octobre dernier, l’ancien ministre, Issa Tchiroma Bakary, candidat de l’opposition, a affirmé, ce mardi sur sa page Facebook, avoir remporté le scrutin, avant d’appeler le régime à «accepter la vérité des urnes».

« Notre victoire est claire. Elle doit être respectée », a-t-il déclaré dans une vidéo, défiant le pouvoir qui a déjà attiré l’attention des candidats sur le fait que la proclamation des résultats du vote, qui devrait intervenir avant le 26 octobre, revient aux organes dédiés à cet effet.

Rappelons que l’opposant Maurice Kamto, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018, mais qui s’était proclamé vainqueur au lendemain du scrutin, avait été arrêté au grand dam de ses partisans.

« Le peuple a choisi, et ce choix doit être respecté », a insisté Bakary, remerciant le peuple camerounais d’avoir cru en lui et « au changement », et promettant de publier un rapport détaillé par région pour prouver sa victoire.

Tout en remerciant également des candidats qui lui auraient déjà « adressé leurs félicitations », cet opposant a appelé « toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu’ils sont censés servir. »

S’adressant aux différentes forces vives de la nation et à la diaspora, il a indiqué qu’« ensemble, nous allons tourner la page, nous allons réconcilier notre Nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d’un avenir juste, digne et fraternel. »

Onze candidats étaient en lice pour le scrutin dont le président sortant Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis quatre décennies et qui brigue un énième mandat.