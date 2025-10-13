Au terme du second tour de l’élection présidentielle tenue aux Seychelles, l’opposant Patrick Herminie, candidat du parti US (United Seychelles, ex-parti unique) a été déclaré vainqueur du scrutin ce dimanche 12 octobre et deviendra ainsi le 6ème Chef de l’Etat de ce pays de l’Océan indien.

Patrick Herminie a remporté le second tour de la présidentielle avec 52,7% des suffrages, selon des résultats officiels, permettant à United Seychelles de retrouver le pouvoir qu’il a détenu de 1977 à 2020.

Le leader Herminie, 62 ans, a battu son rival Wavel Ramkalawan, président sortant et leader du LDS-Linyon Democratik Seselwa, Union démocratique seychelloise-.

«Ma victoire, c’est un mandat que le peuple a placé en moi», s’est félicité Patrick Herminie qui s’est engagé dans un discours annonçant sa victoire, «à faire baisser le coût de la vie et relancer le service public».

Colonie française puis britannique, les Seychelles ont accédé à l’indépendance en 1976 et constituent une démocratie exemplaire à l’échelle du continent africain. La première élection multipartite dans cet archipel avait eu lieu en 1993, après l’adoption d’une nouvelle Constitution.