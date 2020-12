Le blocage par le polisario de la libre circulation au passage de Guerguarat, à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, menace la paix et la sécurité au Maghreb et au Sahel, a estimé le vice-président de la Chambre des députés tchèque et président du Groupe d’amitié Tchéquie-Maroc, Vojtech Filip.

« Le blocage de la libre circulation des personnes et des biens par le polisario menace non seulement les droits légitimes du Royaume du Maroc, mais aussi la paix et la sécurité dans la région du Maghreb et du Sahel ainsi que le cessez-le-feu négocié par l’ONU en 1991 », a souligné Vojtech Filip.

Prague avait salué l’engagement du Maroc à maintenir l’accord de cessez-le-feu de 1991 sous l’égide de l’ONU et appelé le polisario à suivre son exemple. La République Tchèque a également affirmé « appuyer la reprise rapide du dialogue politique sous les auspices de l’ONU afin de trouver une solution durable à la question du Sahara et ce, dans le respect des principes du droit international ».