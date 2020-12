Le Cap-Vert a “condamné fermement les provocations dangereuses” menées par le mouvement séparatiste du polisario à El Guerguarat, et exprimé son soutien au Maroc dans sa décision “légitime” d’intervenir pacifiquement pour rétablir la circulation au niveau de ce poste-frontière entre le Royaume et la Mauritanie.

Cette position est contenue dans une lettre adressée par le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, Luis Filipe Tavares à son homologue marocain, Nasser Bourita, dans laquelle le Cap-Vert “condamne fermement les provocations dangereuses survenues dans la zone tampon d’El Guerguarat”.

La lettre note que “ces actes hostiles visant à semer l’insécurité et l’instabilité dans la région, représentent une menace à la libre circulation civile et commerciale et une violation des accords en vigueur”.

Le Cap-Vert “dénonce tous les actes inconsidérés qui portent atteinte au processus politique mené sous l’égide du Secrétaire général des Nations unies, en vue de la recherche d’une solution politique à la question du Sahara et salue l’attachement du Maroc au respect de l’Accord de cessez-le-feu”, ajoute le chef de diplomatie cap-verdien.

Luis Filipe Tavares réitère aussi le soutien du Cap-Vert à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara qu’il considère comme une voie crédible pour la résolution de ce conflit qui dure déjà depuis de nombreuses années.