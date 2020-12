Le roi du Maroc Mohammed VI a adressé un message écrit au président de la république démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, portant sur les relations bilatérales entre Rabat et Kinshasa qui sont actuellement au beau fixe.

A signaler que le chef de l’Etat congolais se prépare à prendre la relève à la tête de l’Union Africaine en remplacement du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à l’occasion du prochain sommet ordinaire de l’UA qui doit se tenir début 2021 à Addis-Abeba en Ethiopie.

Durant son mandat, le président de l’Afrique du Sud, allié numéro deux du Polisario après l’Algérie, a tout fait pour impliquer l’organisation panafricaine dans le processus de règlement du conflit du Sahara qui est pourtant, du ressort exclusif de l’ONU et de son Conseil de Sécurité.

Le message royal a été remis ce mardi à Kinshasa, au président Tshisekedi, par Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministère marocain des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en présence de l’Ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim.

Le ministre marocain a transmis à cette occasion, les salutations et l’amitié du Roi Mohammed VI au Chef de l’Etat de la RDC ainsi qu’au peuple congolais frère.

Les deux parties ont passé en revue, les relations exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique du Congo, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage.

Le président Tshisekedi et l’émissaire du souverain marocain, Jazouli ont également abordé les prochaines échéances au niveau de l’Union Africaine, dont la présidence tournante sera assurée par la République Démocratique du Congo.

Le Maroc et la RDC entretiennent d’excellents rapports tant au plan politique et diplomatique que dans divers domaines de la coopération bilatérale et pour preuves, lors de la crise de Guerguerat, le président Félix Antoine Tshisekedi a été parmi les nombreux Chefs d’Etat qui se sont empressés à exprimer leur soutien et leur solidarité au Royaume du Maroc.

Le président congolais a même qualifié «d’inacceptable» le blocage du trafic routier au niveau de la zone tampon de Guerguerat, par les miliciens armés du Polisario.