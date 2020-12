La Côte d’Ivoire va se doter d’un Institut de médecine nucléaire baptisé « IMENA » et qui sera basé à Abidjan la capitale économique, et aura pour mission d’assurer l’enseignement universitaire, post universitaire et la formation en médecine nucléaire et en radioprotection, a annoncé mercredi, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, à l’issue du Conseil des ministres.

« Le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Institut de Médecine Nucléaire d’Abidjan, dénommé IMENA », a-t-il précisé.

L’IMENA participera également à la recherche scientifique, en collaboration avec les institutions nationales et internationales, annonce un communiqué faite mercredi lors du Conseil des ministres, tenu en présence du président Alassane Ouattara.

L’Institut permettra la prise en charge de diverses affections telles que le cancer de la thyroïde, le cancer du squelette et le cancer de la prostate, ainsi que le diagnostic de la crise cardiaque et de l’embolie pulmonaire.

Le projet entre dans le cadre de la politique du gouvernement d’offrir aux Ivoiriens des soins de qualité concernant différentes pathologies, sans avoir besoin d’être évacué à l’étranger.

Son coût s’élève à 1,2 milliard FCFA, financé conjointement par l’Etat ivoirien et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. D’après le porte-parole, la construction du bâtiment et des annexes de l’IMENA, ainsi que l’équipement de ses locaux sont quasiment achevés.

De même, des médecins, personnel paramédical et des bio-techniciens, formés en médecine nucléaire par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, seraient prêts à assurer la prise en charge des malades.