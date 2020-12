Un groupe d’autodéfense au Nigeria a réussi à libérer, ce dimanche, grâce à une action armée, 80 lycéens de l’école Hizburrahim Islamiyya, une école islamique de la communauté de Mahuta, kidnappés la veille, alors qu’ils revenaient d’une cérémonie religieuse, dans le nord-ouest du pays.

D’après un communiqué du porte-parole de la police locale, Gambo Isah, ces écoliers rentraient dans leur village de Mahuta, dans l’Etat de Katsina, quand ils ont été enlevés par des bandits.

«Le 19/12/2020, vers 22 heures, un appel de détresse a été reçu par DPO Dandume que certains étudiants d’Islamiyya de Hizburrahim Islamiyya, village de Mahuta, Dandume, Etat de Katsina, au nombre d’environ 80, alors qu’ils revenaient de l’occasion de Maulud célébrée à Unguwan Alkasim, Dandume à Mahuta, ont été accostés par des bandits. Les bandits avaient déjà enlevé quatre personnes et volé 12 vaches du village de Danbaure, Funtua, et essayaient de s’échapper avec eux dans la forêt », explique le communiqué.

Et de poursuivre, « à la réception du rapport, le DPO a dirigé les opérations dans la région et a engagé les bandits dans un duel féroce avec des armes ». A s’en tenir aux propos d’Isah, toutes les victimes kidnappées ont été libérées et les 12 vaches volées récupérées. Une enquête a été ouverte.

Ce nouveau rapt intervient deux jours après la libération de 344 lycéens qui avaient été kidnappés depuis leur pensionnat le 11 décembre dernier dans le même Etat, par des éléments du groupe terroriste Boko Haram.