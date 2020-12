Des délégations des Forces Armées Royales (FAR) et de l’armée de la Mauritanie ont tenu ce lundi à Nouakchott, la deuxième réunion de la Commission militaire mixte.

Cette réunion a été coprésidée par le général de corps d’armée, Abdelfatah Louarak, inspecteur général des FAR et le général de division, Mohamed Ould Bamba ould Meguett, chef d’état-major des armées mauritaniennes.

«Cette deuxième rencontre de son genre entre les deux parties a pour objectif le renforcement des relations de la coopération militaire mauritano-marocaine dans les divers domaines militaires et sécuritaires, ainsi que les perspectives de développement de cette coopération», rapporte l’Agence mauritanienne d’informations (AMI).

Les concertations militaires entre les armées des deux pays voisins interviennent après la jonction définitive des frontières entre le Maroc et la Mauritanie suite à l’intervention le 13 novembre dernier, de l’armée marocaine qui a débloqué le trafic et sécurisé le passage frontalier d’El Guerguerat reliant les deux pays.

Elle intervient également dans le sillage de l’ouverture d’un nombre croissant de consulats de pays africains et arabes à Dakhla et à Laâyoune et quelques jours après l’annonce le 10 décembre dernier, par le président américain de la reconnaissance officielle par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Pour rappel, les deux parties avaient tenu le 29 janvier 2020 à Rabat, la première réunion de la commission militaire mixte, au cours de laquelle elles avaient exprimé, selon un communiqué de l’Etat-major général des FAR, leur «volonté de consolider davantage leurs relations dans le même esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée».

L’intervention des Forces Armées Royales du 13 novembre dernier a mis fin aux intrusions provocatrices des miliciens armés du Polisario dans la zone tampon d’El Guerguerat .

A présent, il incombe désormais aux forces de l’ordre marocaines et mauritaniennes d’assurer la sécurité de la circulation des personnes et des biens au long du trajet de 14 Km qui sépare les postes frontières El Guerguerat, du côté marocain, et PK 55, du côté mauritanien.

A signaler que la délégation conduite par le général de corps d’armée, Abdelfatah Louarak, effectue une visite de travail de trois jours en Mauritanie.