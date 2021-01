Le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a annoncé l’adoption, mercredi, par l’Assemblée nationale, du projet de loi de finances portant budget général de l’Etat pour l’exercice 2021.

Le projet, présenté et défendu par Nguilin avant son approbation, s’élève à 1.098 milliards de FCFA en 2021 contre (hors dons) contre 1136 milliards de FCFA en 2020, soit une baisse de 3%.

Le projet de budget met un accent particulier sur l’emploi des jeunes, les femmes, l’accès à l’eau, l’éducation, la santé, la promotion du secteur agropastoral, l’appui aux secteurs impactés par la pandémie de Covid-19, l’amélioration du climat des affaires, le soutien de l’industrie locale, sans oublier le monde rural.

Le projet a mis au point en tenant compte, selon les autorités, des incertitudes au niveau mondial en lien avec la crise sanitaire. Il est basé sur des hypothèses suivantes : la production du pétrole passe de 142.075 barils/jours en 2020 à 147.397 barils/jour en 2021, le cours du Brent passe de 40,7 dollars US en 2020 à 44 dollars US en 2021, une décote de 3 dollars US par baril, et le coût de transport de 7 dollars US par baril.

Selon le ministre, «le Tchad présente la meilleure situation économique dans la sous-région pour la période 2020, voire dans l’espace G5 Sahel et parmi les premiers pays d’Afrique francophone partageant le Franc CFA, pour ce qui est de la croissance et des autres ratios les plus essentiels ».

Le pays prévoit pour l’année 2021, une croissance économique autour de 5,1% contre 0,4% en 2020, soutenue par le secteur pétrolier à hauteur de 8,1% et hors pétrole à 4,8%.