Les dirigeants des pays du Golfe ont décidé de rétablir les relations diplomatiques avec le Qatar, en signant un accord de « solidarité et de stabilité » lors du 41e Somment du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) tenu mardi 5 janvier en Arabie Saoudite.

Ce mercredi, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé avoir «pris note de la décision du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn avec le Qatar».

Il a adressé « ses vives félicitations aux dirigeants et peuples de ces pays amis de l’Afrique», tout en soulignant que cette réconciliation entre les pays du Golfe aura un impact important sur les relations entre les pays arabes et l’Afrique et donnera un nouveau souffle au partenariat stratégique entre l’Union africaine et ces pays frères et amis.

Par ailleurs, Mahamat a félicité le Koweït, médiateur, pour ses efforts ayant permis de tourner la page des conflits.

L’annonce du rétablissement des relations entre Doha et plusieurs de ses voisins, est intervenue au lendemain d’une déclaration relative à la réouverture par Riyad de ses frontières avec le Qatar, boycotté depuis plus de trois ans par ses voisins.

En 2017, l’Arabie saoudite et trois pays alliés (Emirats arabes unis, Bahreïn et Egypte) avaient rompu leurs liens avec le Qatar, accusé de soutenir des groupes islamistes, d’avoir un penchant envers leurs adversaires iraniens et turcs ou encore de semer le trouble dans la région.

La diplomatie marocaine a salué également la reprise des relations entre les pays arabes du Golfe, important pour la consolidation de l’unité au sein de la famille du Golfe, ainsi que les initiatives du Koweït pour réconcilier les parties en conflit, sans oublier le rôle positif joué par Washington dans ce dossier.