Le Centres africain de contrôle et de prévention des maladies a jugé jeudi, «très inquiétant» le taux de mortalité de la Covid-19 sur le continent, précisant qu’il dépasse désormais le taux établi au niveau mondial.

«Malheureusement, en Afrique également, 93.000 personnes sont mortes des suites de la Covid-19, ce qui représente un taux de létalité de 2,6%», au-dessus de la moyenne mondiale de 2,2%, a fait savoir son directeur, John Nkengasong, lors d’une conférence de presse.

« Cela vous montre clairement, comme je l’ai indiqué la dernière fois, que le taux de létalité devient très inquiétant car il dépasse désormais le total mondial. Avant, c’était l’inverse. Au cours de la première vague, le taux de mortalité était d’environ 2,2 %, et il est maintenant de 2,6 % », a-t-il poursuivi.

L’Afrique qui était longtemps épargnée connaît une montée des cas de Covid-19 et de décès, due entre autres à l’apparition, il y a quelques semaines, de la nouvelle variante en Afrique du Sud, et qui s’avère très contagieuse et a déjà touché plusieurs pays sur le continent et ailleurs.

La région africaine s’emploie à acquérir une réserve importante de doses de vaccins à mettre à la disposition de ses Etats membres. Le président sud africain Cyril Ramaphosa, également président en exercice de l’Union africaine, avait déjà annoncé la commande de 270 millions de doses de vaccins qui viendraient s’ajoute à 220 millions de doses promises par l’OMS à travers le dispositif Covax. Des négociations sont en cours pour d’autres stocks.

Le continent africain compte actuellement 3,3 millions de cas de Covid-19 et environ 82.000 de morts, d’après les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).