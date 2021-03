La société chinoise Compagnie industrielle des mines de Hua Zhou (CICMHZ) s’est conformée aux dispositions du nouveau code minier en vigueur au Gabon depuis 2019, en cédant 10% de son capital à l’État gabonais.

Libreville et CICMHZ ont scellé un nouveau contrat engageant la société chinoise, qui exploite le manganèse dans la région de Ndjolé (province du Moyen-Ogooué), à céder 10% de son capital à l’État gabonais.

Les termes de la nouvelle convention ne se limitent pas à la cession d’une part du capital, mais elle «va également changer le mode de calcul de la RPM, avec pour effet l’augmentation du revenu de l’État, l’intégration du partage de production dans le modèle d’exploitation à hauteur de 10% de sa production», a expliqué Vincent de Paul Massassa, ministre gabonais du Pétrole, du Gaz et des Mines.

Il a fait savoir qu’il est aussi prévu «l’affectation d’une partie de ses revenus (de CICMHZ, Ndrl) dans les projets de développement des communautés locales, estimée à près de 100 millions de FCFA, susceptible d’augmenter en fonction du résultat d’exploitation».

«Nous nous engageons à effectuer toutes les activités d’exploitation conformément aux dispositions de notre convention minière et du code minier, en respectant l’esprit de la convention, en assumant nos responsabilités et les obligations prévues dans celles-ci», a rassuré le directeur général de CICMHZ, Fan Xiang, assurant que sa société respectera ses «obligations et engagements en matière de santé, d’hygiène et de sécurité environnementale».

La mise en application des nouvelles dispositions du code minier répond à la vision du Gabon d’augmenter la contribution du secteur minier et particulièrement du manganèse au produit intérieur brut (PIB) du pays.

Ce pays d’Afrique centrale fait de ce minerai, l’un des piliers de sa politique de diversification et d’accélération de la transformation de son économie.

Il est à noter que le Gabon à l’ambition de porter sa production annuelle de manganèse d’environ 7 millions de tonnes actuellement à 10,3 millions de tonnes en 2023.