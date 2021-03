Le gouverneur de l’Etat de Zamfara, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé ce mardi la libération des 279 adolescentes qui avaient été enlevées le 26 février dernier par des hommes armés non identifiés, dans leur pensionnat de Jangebe.

«Je suis heureux d’annoncer que les filles ont été libérées. Elles viennent juste d’arriver dans la maison du gouvernement, et sont en bonne santé», a déclaré Bello Matawalle, ajoutant que «le nombre total de filles enlevées dans l’école est de 279, elles sont toutes ici avec nous, nous remercions Allah».

Cet enlèvement d’écoliers était le quatrième en moins de trois mois au nord-est du pays. La libération des kidnappées coïncide avec une double attaque lancée lundi par des combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) contre un camp militaire et une base humanitaire de l’ONU à Dikwa, dans la même partie du pays.

Les attaquants ont tenté de pénétrer dans un espace sécurisé où se sont réfugiés 25 travailleurs humanitaires, mais des renforts militaires ont été dépêchés sur place pour aider à repousser les assaillants.

Le nord-est du Nigeria fait face à des violences jihadistes depuis 2009, perpétrées par les mouvements Boko Haram et Iswap qui contrôlent toujours de vastes zones rurales et continuent à multiplier attaques et enlèvements aussi bien de soldats que de civils. Leurs opérations ont déjà fait périr plus de 36.000 personnes.

Fin janvier dernier, le président Muhammadu Buhari à remplacé les quatre principaux chefs de l’armée en raison des attaques armées contre les populations civiles et leurs biens.