Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf a exprimé, dimanche 9 novembre, sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire au Mali.

En effet, ce pays ouest-africain est confronté à un blocus sur le carburant imposé par des groupes terroristes armés, lequel a des conséquences fâcheuses du point de vue économique et social. D’aucuns déplorent les pénuries de carburant, les coupures d’électricité, la hausse des prix, ou encore la fermeture de certains services essentiels comme les écoles.

Le patron de la CUA a condamné fermement les attaques ciblant des civils innocents, qui ont entraîné des pertes humaines inacceptables et amplifié l’instabilité dans les zones affectées.

Réaffirmant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens, Ali Youssouf a réitéré l’engagement constant de l’Union africaine en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le Sahel.

Le président de la CUA a dénoncé également les récents enlèvements notamment celui de trois ressortissants égyptiens, avant d’appeler à leur libération immédiate et inconditionnelle, et de rappeler que de telles pratiques constituent de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire.

Par ailleurs, alors que certains Etats ont déjà exhorté leurs ressortissants à quitter ce pays pour des raisons sécuritaires, le président de la CUA a plaidé pour une réponse internationale forte, coordonnée et cohérente pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent au Sahel, tout en appelant à un renforcement de la coopération, du partage de renseignements et du soutien technique et financier aux États confrontés à ces menaces.

Enfin, Ali Youssouf a réaffirmé la pleine disponibilité de l’Union africaine à accompagner le Mali, ainsi que l’ensemble des pays du Sahel, dans cette phase particulièrement délicate, en apportant l’appui nécessaire à leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité.