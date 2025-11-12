La société turque Baykar Technologies accélère les travaux de construction de son usine de production de drones dans la ville marocaine de Benslimane située à mi-chemin entre Casablanca et Rabale, au Maroc.

L’usine sera achevée et opérationnelle dès l’année prochaine, «se consacrera à la fabrication et à la maintenance de drones de nouvelle génération, spécialement conçus pour répondre aux besoins opérationnels des Forces armées royales » (FAR) et potentiellement pour l’exportation vers d’autres pays africains, indiquent des sources bien informées sur le projet.

« Il ne s’agit pas simplement de reproduire des modèles de drones déjà acquis par le Maroc, mais d’une avancée technologique significative qui marquera un avant et un après dans l’industrie militaire nationale », ajoutent les mêmes sources.

Contrairement aux Bayraktar TB2 déjà acquis et testés par l’armée marocaine, les drones qui seront produits dans l’usine marocaine, verront auront des capacités renforcées en termes d’autonomie, de furtivité et d’intégration de systèmes d’armes intelligents. « L’objectif est de créer un écosystème national complet, capable de concevoir, de produire et d’entretenir des équipements militaires de haute technologie sur le sol marocain », ajoutent les mêmes sources.

Le fabricant américain Lockheed Martin prévoit également de construire dans la même ville marocaine son usine dédiée à la maintenance et à la modernisation des avions F-16 et C-130 Hercules marocains.

Fruit d’un accord stratégique signé en décembre 2024, la future usine, opérée par la filiale marocaine Atlas Defense, servira aussi de relai d’un transfert de technologie significatif de nature à booster le développement de l’industrie de défense et la souveraineté technologique du Maroc en la matière ainsi que la diversification des sources d’approvisionnement militaire du Royaume.

De son côté la société turque Baykar ambitionne à travers ce projet à étendre sa présence en Afrique et à consolider son statut de leader mondial dans la production de drones.